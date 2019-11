Kinderen in ziekenhuis na bosuitstapje met Deventer basisschool: giftige paddenstoelen mogelijk oorzaak

Bij een uitstapje van basisschool de Kleine Planeet in Deventer zijn kinderen ziek geworden. De school hield een bostrip. ,,De kinderen raakten paddenstoelen aan en we laten uitzoeken of ze daar ziek van zijn geworden’’, vertelt schooldirecteur Edwin Solen.

Solen vertelt dat het om een kleuterklas gaat. Solen: ,,Onze kleuters hebben een uitstapje gehad. Meerdere kinderen hadden dezelfde symptomen.’’ Ze zouden onder meer misselijk zijn. ,,We nemen het heel serieus en gaan uitzoeken wat er gebeurd is. We willen goed onderzoeken waardoor ze zich niet lekker voelden en of wij als school iets moeten doen.’’

Drie kinderen werden ziek, zij liggen zaterdag nog in het ziekenhuis. ,,Ze mogen vandaag naar huis. Ze hadden buikgriep. We hopen vandaag te horen of het door de paddenstoelen kwam.’’

Niet gegeten

Solen zegt uit te kunnen sluiten dat ze paddenstoelen aten. ,,Want echt even voor de duidelijkheid: ze hebben geen giftige paddenstoelen in hun mond gehad. De kinderen hebben inderdaad wel een paddenstoel aangeraakt tijdens dit uitstapje.’’ Meerdere kinderen kregen na de wandeling ziekteverschijnselen. ,,We zijn dus aan het uitzoeken of het ziek worden aan het aanraken van de paddenstoel ligt, of dat het gewoon iets anders was dat buiten de macht van de school ligt. Er is bijvoorbeeld een griepgolf.’’

Ziekenhuis

Eén kind dat paddenstoelen aanraakte ging als eerst met ziekteverschijnselen naar de huisarts. ,,Een huisarts heeft geadviseerd het kind door te sturen naar het ziekenhuis, om te onderzoeken wat er precies aan de hand is.’’ Na dit kind zeiden ook twee andere kinderen zich niet goed te voelen.

,,We hebben de ouders direct gebeld, omdat we zorgen hebben, het gaat om kleine kinderen. Zeker voor maandag hopen we te weten of het door de paddenstoelen komt of niet. De artsen hebben tijd nodig dat te achterhalen.’’

Solen wil transparant naar de ouders zijn. ,,Kinderen hebben uitjes bij onze school. Wij vinden belangrijk dat ze zo dingen ontdekken. We willen kinderen de wereld buiten de school laten ontdekken, zoals een bos. En we willen niet via beeldschermen een bos laten zien. Je wil dat die uitstapjes altijd goed gaan. Het kan helaas soms misgaan en dan moet je daarover praten en dat doen we doen.’’

Het aanraken van de paddenstoelen was geen schoolopdracht. ,,Kinderen hebben dat gedaan toen ze vrij mochten lopen in het bos, al spelende wijs.’’