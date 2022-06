Kinderen kunnen waterbeestjes zoeken in Deventer Zandweteringpark

IVN-Deventer gaat op zondag 12 juni kijken wat er op, in en om het water van een aantal vijvers in het Zandweteringpark in Deventer leeft. En dat is toch meer dan je denkt, laat de organisatie weten.

De zoektocht is onderdeel van de Nationale Slootjesdagen die dit weekend in Nederland wordt gehouden. Samen met gidsen van het IVN kunnen kinderen zelf ontdekken welke beestjes in de vijvers en sloten leven.

Visnetje

Het is verstandig om oude kleren en laarzen of waterschoenen aan te trekken. Een visnetje is ook handig om mee te nemen. IVN zorgt voor witte bakken en zoekkaarten. Ook kunnen kinderen onderzoeken hoe goed de waterkwaliteit is.

Wie mee wil moet om 13.30 uur bij Kei 13 in Deventer zijn. Dat is vlak bij de brug naar de wijk Steenbruggen. Vanuit daar loopt de groep gezamenlijk naar de onderzoeksplek. Aanmelden is noodzakelijk bij excursie@ivndeventer.nl.