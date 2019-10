Kinderen pakken bijensterfte Deventer aan: overwinteringsplek op industrieterrein

De bijensterfte is een serieus probleem, vinden Thijmen Kempers (13), Lisa Pouwel (13), Roman Djulbic (13) en Ilse van Berkum (12). En dus grepen ze de algemene opdracht in de tweede klas van De Boerhaave met beide handen aan om daar zelf iets aan te doen. Donderdagmiddag plaatsten ze een zelfgemaakt bijenhotel op het dak van NICE Letters. ,,In Deventer is te weinig leefgebied voor bijen. Daarom beginnen we met één bak op het dak van dit industrieterrein. Met bloemen erin is het een soort bijenhotel’’, zegt Thijmen.

Bijen trekken naar nieuwe plekken

In hun onderzoek bezochten ze een imker in Diepenveen en kwamen ze er achter dat er in Deventer wel wat bijenhotels zijn, maar dat de bijen er niet op af komen. Thijmen: ,,Bij De Marke zijn bijenhotels, maar daar is het leefgebied niet goed genoeg. Net als in de stad, daar zijn teveel mensen die er ook nog eens last van hebben. Daarom willen we de bijen trekken naar plekken waar ze nog niet zijn.’’

Overwinteringsplek

Met het ‘hotel’ op het dak van het Deventer bedrijf hoopt het viertal een overwinteringsplek voor de bijen op het industrieterrein te creëren. Of het bij die ene bak blijft, moet later blijken. ,,We weten nog niet of het werkt. Als dat zo is, dan willen we zelf meer bakken plaatsen. Maar als er geen bijen op af komen, stoppen we ermee.’’