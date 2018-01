Kinderen redden bibliotheek van Lettele

Alle 106 kinderen van basisschool Sancta Maria in Lettele gaan elke maand naar de bibliotheek. Daardoor verdubbelt het aantal bezoeken aan het kleine boekenhoekje in de winkel van Erwin Kleine Koerkamp. En daardoor kan de boekenvoorziening minstens het komende jaar openblijven in het dorp.

,,Ik zal heel eerlijk zijn: we stonden op het punt Lettele te sluiten'', zegt bibliotheekdirecteur Alice van Diepen. Maar daar stak Kleine Koerkamp een stokje voor. Hij wordt vrijwilliger in zijn eigen winkel van Sinkel. De Lettelenaar grijnst. Zoveel moeite kostte het uiteindelijk niet eens. Want iedereen wil hetzelfde: voorzieningen behouden in het dorp.

,,Tot nu toe werden reserveringen en dergelijke geregeld door de bibliotheek. Dat ga ik nu doen, samen met een stel andere vrijwilligers. Ik wil de bieb behouden. Daar waren we het in Lettele snel over eens. Plaatselijk Belang en WijDeventer hielpen mee.''

Uitleningen

De boekenhoek is sinds jaar en dag in winkel Roesink gevestigd. Maar Kleine Koerkamp zag de aantallen uitleningen teruglopen. Een paar jaar geleden nog tegen de 5.000, nu gezakt naar zo'n 2.500 uitleningen per jaar. ,,Te weinig om lonend te zijn'', weet Van Diepen. Waar de centrale bibliotheek bezoekers kan trekken met andere activiteiten, is dat in Lettele geen haalbare kaart.

Maar daar kwam de basisschool om de hoek. ,,Onze kinderen hebben allemaal een biebpasje'', zegt directeur Karin van Beurden. ,,In groep 1 en 2 bezochten we de bieb al. Maar daarna niet meer. Terwijl lezen natuurlijk heel belangrijk is. Dus vanaf nu bezoeken alle 106 kinderen elke maand de bibliotheek in Lettele. Een bibliotheek in de school was ook mogelijk geweest, maar dan ben je afhankelijk van de openingstijden van de school en moet je als school ook mensen binnenlaten. Als dat niet hoeft, is het mooi.''

Kinderboeken

Directeur Van Diepen merkt ondertussen de toegenomen belangstelling van de Lettelse kinderen voor de bibliotheek al. ,,We hebben nu al meer kinderboeken naar Lettele moeten brengen, want die bleken er ineens niet meer voldoende. Alleen maar mooi natuurlijk. Want we doen het zodat de kinderen blijven lezen.''

De 106 kinderen van Sancta Maria vormen ondertussen deze maandagmiddag een lint tussen bibliotheek en school. Alleen de Bathmenseweg scheidt de twee locaties. Het lint geeft 106 biebtasjes door van groep 8 in de bibliotheek naar de kleinste kleuters op het schoolplein. Elke tas heeft de naam van een kind er op. Zo kan niemand zich vergissen als ze met z'n allen naar de bibliotheek gaan. En redden de kinderen de bieb van het dorp. Als dank mogen ze deze dag allemaal een afgeschreven bibliotheekboek uitzoeken. En dat hoeft niet meer terug naar de bibliotheek.