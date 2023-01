Kinderen van Diepenveense school kunnen in eigen minibosje gezond snoepen van de krentenboom

Amerikaan­se vastgoedin­ves­teer­der koopt distribu­tie­cen­trum van PLUS in Deventer

Het distributiecentrum van PLUS in Deventer aan de Solingenstraat, komt in handen van de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Cabot Properties. PLUS bouwt momenteel een nieuw distributiecentrum, dat naar verwachting begin 2024 wordt opgeleverd.

6 januari