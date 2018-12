Water IJssel stijgt in rap tempo: sluis van Deventer na maanden wellicht weer open voor de vaart

17:33 Het IJsselwater stijgt in ongelooflijk hard tempo. Zo hard, dat ineens na maanden gesproken kan worden over het openen van de Prins Bernhardsluis in Deventer. Dan kunnen de bedrijven achter de sluis weer bevoorraad worden.