Kinderen zwabberen zich een ongeluk in het verkeer

Grond tussen Schalkhaar en Lettele in verkoop ondanks zware zinkvervuiling

10:45 Een stuk grond in het gebied Linderveld tussen Schalkhaar en Lettele is ernstig verontreinigd. Dat blijkt uit onderzoek door het bureau Hunneman, in opdracht van de gemeente Deventer. De grond is al jaren gemeentelijk eigendom. Dat wil de grond desondanks verkopen en de kosten van de sanering afwentelen op de koper.