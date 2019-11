Kinderfeest zonder gedoe op de Zandweerd in Deventer

Weer rode cijfers voor GA Eagles: verlies van 242.000 euro

15:26 Go Ahead Eagles heeft over het afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij verlies geleden. Het negatieve saldo over het boekjaar 2018/2019 bedraagt 242.000 euro. Dat is overigens aanzienlijk minder dan wat de club vorig jaar nog vreesde.