Kinderraad wil meer begrip voor armoede in Deventer

De Raad van Kinderen in Deventer heeft zich gebogen over het thema kinderarmoede. Niet meer geld en beleid, maar begrip en hulpvaardigheid zijn belangrijk, vindt de raad. Woensdag maken de kinderen met hulp van prinses Laurentien hun volledige advies bekend.

De Raad van Kinderen houdt zich sinds eind november bezig met de vraag hoe kinderarmoede in Deventer kan worden bestreden. Er zijn denk- en praatbijeenkomsten georganiseerd, mindmaps gemaakt en diverse bedrijven bezocht. Ook hebben de kinderen gesproken met kinderen die in armoede opgroeien.

Woensdagmiddag presenteren de kinderen hun ideeën en adviezen over armoedebestrijding aan burgemeester Heidema en de wethouders van Deventer. Prinses Laurentien begeleidt namens de Missing Chapter Foundation deze bijeenkomst. Bestrijding van kinderarmoede in Deventer is het eerste thema dat de Raad van Kinderen heeft opgepakt.

Gemeenten hebben de taak er voor te zorgen dat alle kinderen meedoen en er is extra geld vanuit het Rijk om kinderarmoede structureel te bestrijden. De gemeente Deventer is een van de vijf gemeenten die een kinderraad heeft ingesteld. Het idee is dat het logisch is om naar de ideeën van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst bepalen.