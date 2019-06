Kippen, een hut, pomp en het oude klimrek op nieuw schoolplein op de Hovenschool in Deventer

Het oude schoolplein dateerde uit 1986. De kinderen lachen. Toen bestonden ze nog niet eens. Dat is stokoud. Dus het is maar goed ook, dat er nu door veertien sponsors tienduizenden euro's bij elkaar gebracht is voor nieuwe speeltoestellen en inrichting. Een ontwerp dat bovendien een stootje moet kunnen hebben, omdat de openbaarheid van het plein ook andere uitdagingen met zich mee kan brengen. Dat er niet altijd toezicht is bijvoorbeeld.

Geen boomhut

Maar een boomhut zoals op het wensenlijstje van veel kinderen stond, kon er niet komen. Dat vinden ze wel jammer. Net als dat er geen meer is gemaakt, met water erin. De redenen zijn -buiten het financiele plaatje- simpel. ,,We hadden geen boom waar een hut in kon", lacht Cato. ,,We hebben nu wel een hut op palen. Dat is ook leuk. Een boomhut zou voor de kleintjes ook te gevaarlijk zijn.” En het meer vol water is er niet, maar wel een pomp, die het water op pompt in een waterbaan. ,,En er zijn nu twee baskets, in plaats van een. Dus we kunnen nu een wedstrijd doen", wijst Indy. Cato blikt nog even trots naar haar gedicht. Alle kinderen van groepen 7 en 8 maakten een gedichtje voor de nieuwe speelplek. En de hare is uitgekozen. In een mooie muurschildering staan haar woorden om tot spelen uit te nodigen. Het maakt het plein helemaal af.