Klaar voor eerste stapavondje in Deventer na toegangstest: ‘Zo'n zin om weer een nacht door te halen’

NVWA over undercover­beel­den in slachterij Twello: ‘Wat op de beelden te zien is, is onaccepta­bel’

14:30 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit noemt de undercoverbeelden die gemaakt zijn in Vee- en vleeshandel Mulder BV in Twello ‘onacceptabel’. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakte in de winter van 2019/2020 undercoverbeelden in het slachthuis, waarop te zien is dat geiten en schapen worden geschopt, voortgeduwd worden aan staarten en aan hoorns worden opgetild.