Klabatsé wil geen andere route carnavalsoptocht: ‘Wij rijden gewoon door Wilp’

Carnavalsclub Klabatsé is het er niet mee eens dat de optocht tussen Wilp en Wilp Achterhoek volgend jaar niet meer door de dorpskern van Wilp gaat. De club wil daarom uit de optocht ‘breken’ en toch door het dorp rijden met de praalwagen. Ook personeel van zorginstelling de Lathmer is niet blij met de routewijziging.

Klabatsé heeft vrijdag een Facebookpagina aangemaakt met de titel ‘Wij rijden gewoon door Wilp’. Het is volgens Floris Ooijman van Klabatsé, dat nu een jaar of tien meedoet aan de optocht, geen loze belofte. ,,We willen meteen na de start, als de optocht richting Posterenk gaat, rechtsaf Wilp ingaan. Dan maken we een omweg door het dorp en sluiten weer achteraan de rij aan.”

Nu dit plan bekend is, verwacht Ooijman dat de actie wellicht niet zal lukken. ,,Nu ze het weten, zullen ze ons wel tegenhouden of de weg afzetten met auto’s. Nou ja, we willen de boel vooral een beetje opstoken, want het eerste stuk van de route is nu dodelijk saai.”

Volledig scherm De wagen van Klabatsé van vorig jaar. © Klabatsé

Negen kilometer

De optocht, die al vijftig jaar tussen Wilp en Wilp Achterhoek gehouden wordt, vertrok de laatste jaren vanaf de Molenallee in Wilp. De route was daarmee met ongeveer negen kilometer net wat te lang voor veel deelnemers. De organiserende carnavalsverenigingen Pampus en Lollebroek besloten daarom voortaan buiten Wilp te beginnen en dan langs het onderkomen van Pampus aan de Knibbelallee richting Posterenk en Wilp Achterhoek te rijden en lopen.

Personeel van zorginstelling de Lathmer reageerde ook boos op het besluit om de carnavalsoptocht niet meer door Wilp te laten komen. De optochtcommissie kijkt nu hoe de bewoners naar een plek langs de route vervoerd kunnen worden.

‘Er wordt geen rekening gehouden met de meest enthousiaste toeschouwers! Gemiste kans om niet langs Zozijn te komen’, reageert een medewerkster van Zozijn, de zorginstelling waar landgoed De Lathmer onder valt, op sociale media.

Rolstoelen

Een kleine honderd verstandelijk beperkte bewoners van de Lathmer staan jaarlijks langs de weg om de optocht voorbij te zien komen. De optocht start nu op ruim een kilometer afstand van het landgoed. Dat is volgens personeel van de Lathmer nog best ver weg. ‘Het is nogal een verschil, even naar de weg lopen of helemaal met rolstoelen naar Pampus. Dat gaat gewoon niet lukken. Sneu!', schrijft een van hen.

De organisatie van de optocht en een woordvoerder van de Lathmer zeggen aan een oplossing voor de bewoners te werken. Hoe die eruit ziet, wordt de komende weken besloten.