Klachten over bezorging ‘afvaltas’ in Deventer

Jon­ge­ren­kloos­ter in voormalige abdij Sion in Diepenveen

2 april Jongeren die op zoek zijn naar rust kunnen vanaf 1 september twee tot twaalf maanden terecht in het Jongerenklooster in de voormalige abdij Sion in Diepenveen. In het klooster Nieuw Sion wordt een speciale jongerenvleugel ingericht voor vijftien jongeren van tussen de twintig en dertig jaar oud.