Klagende villabewoners en broedende meerkoeten; eindelijk spuit de fontein in het Nieuwe Plantsoen in Deventer

Het is dé blikvanger van het Nieuwe Plantsoen, maar in de afgelopen jaren stond hij ogenschijnlijk vaker uit dan aan: de metershoge fontein in de vijver. Een verhaal over sms-codes, benevelde villaruiten en halsstarrige waterkippen. ,,Dat ding moet gewoon spuiten.”