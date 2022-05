Klant met charmante glimlach (en opmerkelijke doos) blijkt geslepen winkeldief in Deventer

met videoHij komt glimlachend binnen en loopt glimlachend de Karwei in Deventer weer uit. Heerlijke klant. Jammer dat hij in zijn speciale doos iets probeert te stelen. Al gaat dat toch niet ongemerkt.

Vriendelijke klanten zijn een zegen voor iedereen die in winkel werkt. Helemaal als ze bij de kassa netjes betalen. Dat doet de man met de grote doos niet. Die loopt gewoon weg, alsof hij niet heeft gevonden wat hij zocht. Dat is niet.

In de opvallende doos zitten drie accuboormachines. Het alarm bij de de poortjes gaat niet af: de doos is ‘speciaal geprepareerd’ om loeiende sirenes te voorkomen. De detectiepoortjes weet hij te misleiden, maar het personeel is alert.

Mascotte

De vriendelijke glimlach weet de slimme medewerkers niet te betoveren. Ze zetten de achtervolging in. Verraadt de buitenkant van de doos de winkeldief? Met grote letters staat er ‘Mascotte’ op. Rokers die zelf hun peuken draaien kennen het merk: het is het papier waarin je tabak legt, rolt en een ‘shaggie’ maakt. Of is de man net iets té vriendelijk?

Dat vertelt het verhaal niet. De politie zoekt de man omdat hij een winkeldief is, maar vooral ook omdat hij wist te ontkomen. De doos met inhoud laat hij achter, net als een damesfiets waarvan het slot is doorgeslepen.

Plaag

Winkeldiefstallen zijn een plaag in Nederland. Uit een groot Europees onderzoek in 2019 bleek dat Nederlandse winkeliers voor 1,8 miljard euro de dupe waren, het jaar ervoor. Minstens zo vervelend: Nederland bleek na Spanje het land met de hoogste winkelcriminaliteit in West-Europa.

De winkeldieven richtten vooral op supermarkten, bouwmarkten en kledingwinkels. Vooral ‘mobiele bandieten’ uit andere delen van Europa waren de grote boosdoeners, meldde de politie destijds.

Herken je hem?

Bij de Karwei aan het Keizer Karelplein in Deventer zullen ze deze diefstal niet snel vergeten. Zeker nu het in het nieuws komt via tv-programma Onder de Loep. Wie de winkeldief denkt te herkennen, kan contact opnemen met de politie via 0800 – 6070.

Bekijk hieronder beelden van de winkeldief:

