Klasgenoten willen niet spelen met kind van Nana uit Wilp: ‘Want jij bent een zwarte piet’

video Fietsen verwijde­ren in Deventer binnenstad onder toezicht van boa’s: ‘Ik pak jullie straks wel, klootzak­ken’

8 juni Niet iedereen is even blij met de fietsenopruimactie die Cambio vanwege het RIVM-beleid uitvoert in opdracht van de gemeente. Daarom zijn maandag alle fietsen uit de Assenstraat verwijderd onder toeziend oog van twee boa’s. Dat was niet voor niets. ,,Dat is mijn fiets, die neem ik nú weer mee!’’