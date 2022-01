Klassiek kassahokje Adelaarshorst voor derde keer doelwit vandalen: ‘Om moedeloos van te worden’

Investe­rings­fonds uit Deventer dat Fort Bronsber­gen in Zutphen wilde verbouwen, is failliet

Het doek is gevallen voor het in Deventer gevestigde Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds (EZG), een bedrijf dat met de uitgifte van obligaties investeerde in vastgoed. EZG is eigenaar van onder andere Fort Bronsbergen in Zutphen, waar tweeënhalf jaar geleden nog 1,6 miljoen euro voor is betaald.

3 januari