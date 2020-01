‘Klassieke boef’ maakt plaats voor georganiseerde misdaad en cyberdieven in Deventer en Salland

,,Waarom zou je inbreken als je vanuit je luie stoel ook geld kan verdienen?”, stelt Gert Telman, teamchef politie IJsselland-Zuid. De komende jaren zal cybercriminaliteit één van de hoofdthema's van de politie zijn. Er is een speciaal flexteam opgezet van tien agenten die zich gaan specialiseren in de digitale criminaliteit, zoals Marktplaats- en WhatsApp-fraude. ,,We willen deze vorm van criminaliteit nog beter aanpakken en kunnen we intern onze mensen ook meer leren over digitale fraude", zegt Telman.