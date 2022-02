Klassieke wagens trekken bekijks in regio: ‘Wij rijden geen auto, wij rijden Saab’

wedstrijdverslag GA Eagles vindt op heerlijke voetbal­avond tegen NEC de weg naar laatste vier in bekertoer­nooi

Go Ahead Eagles heeft het voor elkaar: voor het eerst in 12 jaar is de ploeg uit Deventer halve finalist in het bekertoernooi, voor de zesde keer in totaal. In een heerlijke wedstrijd tegen NEC vol fouten en kansen, steeg de ploeg van Kees van Wonderen weer eens boven zichzelf uit. Mouwen omhoog, tanden op elkaar en gaan, het was NEC te machtig: 0-2. Nu wacht Ajax of PSV.

10 februari