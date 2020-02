Kledingontwerpster Rachel (26) is een geschenk uit de hemel voor blinden en slechtzienden

Zacht leren stukken in de schoot, een strookje stof op de achterkant van een topje en handige ritsen in plaats van knoopjes op een blouse. Het zijn enkele handige details die Rachel Lourens in haar kledingmerk SeeFeel voor blinden en slechtzienden heeft toegepast. Voor deze doelgroep moet Lourens wel een geschenk uit de hemel zijn, want in Nederland is niets, maar dan ook helemaal niets in de kledingbranche te vinden waar deze vrouwen blij van worden.