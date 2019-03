Kledingwinkel Jac Hensen heropent zaterdag in Deventer na Proosdijbrand

video Amateurzoe­ker Frans vindt eeuwenoud zwaard en duizenden andere bijzondere dingen in droge IJssel

9:39 In de IJssel bij Deventer is een Katzbalger gevonden. Het korte landsknechtzwaard komt waarschijnlijk uit de periode rond 1500. Er bestaan maar enkele honderden exemplaren van in heel Europa, meldt stadsarcheoloog Bart Vermeulen. De vondst is zo snel mogelijk weer in water gezet en naar het restauratielab in Heerlen gebracht. ,,Dit is een museale vondst", verwacht Vermeulen.