Kledingzaak Aldino Moda na 35 jaar bankroet verklaard

Aldino Moda, een herenmodezaak aan de Smedenstraat in hartje Deventer, is afgelopen dinsdag failliet verklaard door de rechtbank Overijssel. Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst. Ook een andere vennootschap op hetzelfde adres, Noord Fashion bv, is failliet. De winkel van Aldino Moda is al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw gevestigd aan de Smedenstraat.