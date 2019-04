Kleinzoons onthullen monument voor gesneuvelde Canadese bevrijders in Holten

Net buiten Holten, in het boerenlandschap, wapperen Nederlandse en Canadese vlaggen halfstok in de wind. Naast een oude eikenboom wacht, verscholen onder een doek, het oorlogsmonument voor Ernest Douglas en Bjarne Tangen, soldaten van de 8e RECCE. Ron Besten uit Haarle, die al jaren de contacten met de eenheid onderhoudt, heeft er een legerjeep en motor uit die tijd bijgezet. Zelf is hij gekleed in het uniform van toen.

Buurtbewoners en andere betrokkenen verzamelen zich rondom het gedenkteken. Dan loopt Douglas, de kleinzoon van Ernest England, het weggetje af richting de ceremoniële bijeenkomst. Hetzelfde weggetje waarop zijn opa op 35-jarige leeftijd de dood vond.

Gepensioneerd

England had in 2005 al een bezoek willen brengen, samen met zijn vader. Die overleed echter in 2004. ,,Dat maakt het nog meer emotioneel'', zegt England. ,,Ik ben nu 60 jaar en gepensioneerd en vond het tijd om de locatie te bezoeken.'' Het is dan ook even slikken wanneer hij bij 'de plek des onheils' aankomt. Daar wordt in twee talen het verhaal van die dramatische ochtend verteld.

‘Wist niks, tot een maand geleden’

Ook Chris LaBossiere, de kleinzoon van Tangen is onder de indruk van de gebeurtenis. ,,Ik wist niets van het verhaal, tot een maand geleden'', vertelt LaBossiere, die samen met zijn dochters is. ,,Terwijl ik me al 25 jaar in de Tweede Wereldoorlog heb verdiept. Thuis werd er gewoon niet over gesproken. Het raakt me enorm. Het is onwezenlijk om hier te zijn. Maar bijzonder fijn te horen dat de Nederlanders de Canadezen zo dankbaar zijn voor de bevrijding.''

Beangstigend

Holtenaar Henk Rietberg vertelt de aanwezigen hoe hij die ochtend als 9-jarige heeft beleefd. ,,Het was beangstigend. We hadden veel jonge Duitsers op de deel liggen. Zij moesten de spoorlijn in de gaten houden zodat ze, als het nodig was, over de Sallandse Heuvelrug weg konden vluchten. Toen er flink geschoten werd, lieten mijn opa en vader de koeien los. Wij moesten de schuilkelder in.''

Bang

Diezelfde angst herkent ook Fenneke ten Velde. ,,Er werd heel veel geschoten. Overal zaten Duitsers. We waren blij dat de Canadezen kwamen, maar ook bang voor de gevechten.''