Klemgereden vrachtwagen en files door wegafsluiting in Deventer

De Van Oldenielstraat is onderdeel van het drukke Hanzetracé in Deventer en is sinds vanavond 19:00 uur afgesloten voor verkeer, omdat het asfalt in de weg wordt vervangen. Op de omleidingswegen ontstonden door de afsluiting vertragingen. Een vrachtwagen van supermarktketen Dirk reed zich vast onder een viaduct aan de Brinkgreverweg. Andere auto's konden daardoor geen kant op.

Inmiddels is de drukte iets aan het afnemen, vergeleken met het begin van de avond. Wel is er nog sluipverkeer. Ook de komende dagen zullen er her en der in Deventer meerdere wegafsluitingen zijn. Vannacht is namelijk ook de kruising met de Henri Dunantlaan/Brinkgreverweg/Raalterweg afgesloten. Overdag is de kruising weer vrij en blijft de Van Oldenielstraat dicht. Donderdagnacht gaat de kruising Hoge Hondstraat/Margijnenenk/Herman Boerhavelaan dicht.