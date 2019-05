Kleurrijk gaan de kinderen samen verder op Zwaluwenburg in Deventer

update Duitse man onder dreiging van wapen ontvoerd in Nijbroek

8:40 In Nijbroek is vorige week vrijdag een Duitse man onder dreiging van een wapen ontvoerd. Dat maakt de politie gisteravond bekend. Het gebeurde bij de rotonde die de Vaassenseweg met de Middendijk verbindt. De politie houdt een passantenonderzoek en is op zoek naar getuigen. De man is later weer vrijgelaten door zijn ontvoerders.