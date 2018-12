Kleurrijke VVV-baas Hein te Riele beleeft zijn laatste Dickens in Deventer: ‘Na mij een nieuwe malloot’

De recorder is net aangezet - de damp en koffielucht slaat nog van de kopjes af. Hein te Riele choqueert van acquit. Ja, hij heeft nog altijd een kwetsuur aan zijn rechterhand, botbreukjes na een val. Komt hij nu niet in de problemen, is de vraag, als hij met de vuist op tafel wil slaan als dé onderkoning van Deventer? Een omfloerste wijze om te achterhalen of hij rechts of linkshandig is. ,,Als ik zou masturberen (*), doe ik dat met rechts. Met links zwabbert het me te veel, denk ik. Of is dat geen antwoord op de vraag?’’