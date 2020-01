Klimaatbos in Deventer maakt plaats voor snelweg

Auping blijft zichtbaar in nieuwe bouwplan­nen voor terrein aan Laan van Borgele in Deventer

6:11 Het appartementencomplex dat op de plek van de oude Auping aan de Laan van Borgele in Deventer moet komen, wordt toch niet in rode steen uitgevoerd, zoals oorspronkelijk in de plannen stond. De architect heeft nu gekozen voor een witte kleur, bleek gisteren bij de behandeling van het bouwplan in de Planadviesraad (welstand) van de gemeente Deventer.