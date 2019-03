Klimaatstaking: geen licht, geen digiborden en geen koffie voor de juf

Leerlingen van basisschool De Leerschool in Deventer staken niet voor het klimaat. In plaats daarvan hebben ze de traditionele warme-truiendag uitgebreid met meer energiebesparingen en lessen om plastic te hergebruiken.

,,Hier bowlt de onderbouw met plastic flessen, in dat lokaal bouwen kinderen hutten van dekens en daar zijn ze aan het knutselen met plastic.” De elfjarige Tess wijst naar de klassen in de Deventer Leerschool.

Ook geen koffie voor de juffen en meesters

Ze heeft een uitgebreid draaiboek in handen en legt uit wat deze ochtend aan de hand is op de Deventer Leerschool. ,,We hebben op school altijd een warme-truiendag. Dan gaat de verwarming lager om energie te besparen. Dat hebben we uitgebreid en daarom zetten we alles uit dat elektriciteit kost. Geen licht, geen digiborden en het koffiezetautomaat voor de leerkrachten is ook uit.”

Tess en haar klasgenoten Mette, Marie-José, Puck en Emma kwamen op het idee voor de actiedag na een spreekbeurt van een van hen. ,,Mette vertelde over de grote problemen met plastic en toen gingen we daarover nadenken.” Voor de meiden was het toen al snel één plus één is twee, zegt Emma. ,,We moeten met z’n allen goed voor de aarde zorgen. Het gaat wel over onze toekomst”

‘Geen religie, wel opleiden voor de 21ste eeuw’

De plannen van de vijf achtste-groepers werden met veel enthousiasme ontvangen door directeur Dorien Tarmastin. De school heeft geen specifieke religieuze of pedagogische inslag, maar ziet wel graag dat kinderen initiatief nemen. ,,Wij leiden de kinderen op voor de 21ste eeuw. Ze zullen later beroepen hebben die wij nu nog niet kennen. Wat we wel zeker weten is dat initiatief en teamwork ook dan heel belangrijk zullen zijn.”

Als leerlingen een project willen starten, steunt Tarmastin zo’n initiatief graag. Ook als daarvoor de koffiezetautomaat een dagje uit moet, zoals nu. ,,Ze stelde wel veel vragen over ons idee en we moesten een goed plan en programma maken”, zegt Tess. ,,Daarna hebben we een datum geprikt en posters gemaakt om iedereen op school in te lichten.”

Krijgt het een vervolg?

Het energieproject heeft de meiden aan het denken gezet over hun eigen gedrag. ,,Ik eet altijd het oude brood op om voedselverspilling te voorkomen en sta nooit lang onder de douche”, zegt Emma. Ze hoopt dat andere leerlingen ook gaan nadenken over hun energiegebruik, zowel thuis als op school. Want aan hun initiatief moet wel een vervolg komen, vindt ze. ,,Wij gaan volgend jaar naar de middelbare school en het zou mooi zijn als andere leerlingen ons idee overnemen.”