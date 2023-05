Klimaatwandeling door de natuur in Averlo bij Diepenveen

Mijn energierekening Menno (57) heeft duurzaam huis in Bathmen, maar niet voor het geld: ‘Ik pas me gewoon aan’

De energiecrisis is enigszins tot bedaren gekomen. Desondanks zijn de energieprijzen nog historisch hoog. Wat hebben we met z’n allen van deze crisis geleerd en wat doen we sindsdien anders? Menno Coenen (57) betrok onlangs met zijn vrouw en drie kinderen een duurzaam nieuwbouwhuis in Bathmen. ,,Wij bewegen met de tijd mee.”