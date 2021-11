Klimmen, spelen, sporten en gamen: Haarlenaar heeft Deventer indoorparadijs gevuld, bouw in zicht

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Opnieuw scoort Rijs­sen-Hol­ten het beroerdst, Apeldoorn doorbreekt trend

Er zijn 2178 mensen positief op corona getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 119 minder dan een etmaal eerder. Opnieuw valt de gemeente Rijssen-Holten in negatieve zin op. Ommen is het opvallende lichtpuntje.

24 november