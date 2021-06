Klimmen, springen en padellen: hier in Deventer komt volgend jaar een heuse ‘vrijetijdsboulevard’

Steiger­dief houdt huis rond Zwolle en Deventer

24 juni Is er een dief verzot op steigers in de regio Deventer en Zwolle? De politie is er niet zeker van. Maar het is op z’n minst opmerkelijk dat in twee maanden tijd op drie plekken aanhangers vol steigermateriaal bij bedrijven gestolen werden.