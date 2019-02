Klimmendaal hervat op 4 maart behandelingen in Deventer

Gemeente en Klimmendaal lagen met elkaar in de clinch over het nieuwe onderkomen van het revalidatiecentrum. Klimmendaal had haar oog laten vallen op twee verdiepingen in een kantorenpand aan de Hunneperkade, maar de gemeente weigerde medewerking omdat het niet in het bestemmingsplan past. Het leidde er eind december toe dat de gemeente een bouwstop en een zogenaamde preventieve last onder dwangsom oplegde. De voorzieningenrechter veegde deze vorige maand allebei van tafel.