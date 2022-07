Klooster Nieuw Sion bij Diepenveen steeds populairder, ook om in te wonen: ‘Mensen ontvluchten hectische wereld’

Exploitant zet reclamemas­ten bij A1 in Deventer door, ondanks nieuwe beperkin­gen: ‘Zijn er druk mee bezig’

Het was de bedoeling dat om de zes seconden een nieuwe boodschap voorbij zou komen op de digitale schermen van twee reclamemasten langs de A1 in Deventer. Inmiddels is het aantal uitingen drastisch beperkt naar maximaal twee. Per dag. Het is voor exploitant Greenledwalls geen reden te stoppen met het project.

21 juli