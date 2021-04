Klooster Nieuw Sion opent weer tijdelijke camping in de boomgaard: ‘Wij willen mensen hier graag dichter bij elkaar, dichter bij de natuur én dichter bij God brengen’

Komen de muren na een jaar corona op je af? Kom tot rust in Klooster Nieuw Sion bij Diepenveen

21 maart Klooster Nieuw Sion bij Diepenveen opent de deuren voor iedereen uit Deventer en Salland die even de coronasleur wil doorbreken. In maart en april kunnen mensen voor 25 euro overnachten in een gastenkamer. ,,We dachten dat best wel veel mensen een beetje gek worden thuis.’’