Kluis uit raam gegooid bij nachtkraak Matz Carwash

Deventer is eerste Nederland­se stad waar alle verkeers­lich­ten slim zijn (en dat hebben we meestal niet door)

6:30 Eind maart zijn alle 50 verkeerslichten van de gemeente Deventer met elkaar verbonden. Maar wat krijgen we daar in het verkeer van mee? ,,Het tragische lot van deze mooie innovatie is dat we er als het goed is weinig van merken.”