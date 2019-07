Klus geklaard: omgewaaide ‘stadionmuur’ bij Adelaarshorst volledig hersteld

Bezorgde vader uit Deventer knipte heuplange haren van dochter af

14:35 De 47-jarige E.T. in Deventer ontstak in grote woede toen hij hoorde dat zijn zeventienjarige dochter een relatie had met een zes jaar oudere Marokkaan in Rotterdam en daar ook nog eens over loog. Hij sloeg haar, knipte haar heuplange haren af en liet haar zelfs in de nacht ergens even alleen op een vluchtstrook achter, alvorens haar weer mee naar Deventer te nemen.