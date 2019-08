Klusbakfiets ‘met hoog knuffelgehalte’ trekt nu ook Deventer in

De Deventer binnenstad is de laatste jaren steeds meer een kluwen van af- en aanrijdende bezorgdiensten en bezorgscootertjes. Deventer kende al een fietskoerier die daar al jaren geleden op insprong, straks komt daar een klusbedrijf bij. Ondernemer Martijn Ebbinge (52) is nauwelijks een jaar bezig in Zutphen, maar breidt nu al uit naar Deventer.

Wie wil hoeft straks voor de kleine klusjes geen ronkende bestelwagen meer te laten voorrijden, maar kan een (elektrische) klusbakfiets laten komen. ,,Dan hoeft er dus geen diesel de binnenstad in te rijden.” Ebbinge typeert zichzelf als idealist. ,,Het gaat ons zeker niet alleen om geld verdienen, het gaat ons ook om de binding in de stad.”

De klusbakfiets is volgens Ebbinge namelijk veel socialer dan een klusbus. ,,Het heeft een hoog knuffelgehalte. Zo'n bakfiets leidt tot volop gesprekjes op straat, er is veel meer aanspraak mogelijk.” Deventer is nog lang geen Amsterdam als het gaat om onbereikbaarheid van de binnenstad, maar dat is volgens de ondernemer geen bezwaar. ,,Als je een bijdrage kan leveren aan het milieu, dan kan dat ook hier. Dat is niet stadgebonden. ”

Elektrisch

Ebbinge is nog bezig met het huren van een pand, randje binnenstad. In september gaat hij met de klussendienst per bakfiets van start, in eerste instantie met vijf bakfietsers. Hij zit zelf niet dagelijks op de bakfiets. Omdat Deventer groter is dan Zutphen en de afstanden daarmee ook, is wel een kleine aanpassing nodig van het concept. ,,We hebben hier in Deventer elektrische bakfietsen.”

Hij schat in dat hij in Deventer binnen een jaar zo'n 10 à 15 mensen aan het werk heeft, gebaseerd op de ervaringen in Zutphen. Daar groeit de zaak als kool. ,,In Zutphen begonnen we een jaar geleden met één persoon, maar zijn we nu inmiddels met zijn achten. Daar gaan we straks de breedte in: ik probeer dit jaar zes schilders, vier hoveniers en nog een aantal klussers bij elkaar te krijgen.”

Opleidingscentrum