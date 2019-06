Knalpatronen schrikken Deventer buurt op

Dirk doet VWO-exa­men: een maand geleden lag hij nog in een Amerikaans ziekenhuis omdat Nederland hem niet kon helpen

1 juni Dirk Weis lag zes weken in het ziekenhuis in Philadelphia. Werd in die periode vijf keer geopereerd. De dokters in Nederland hadden de 17-jarige Deventenaar al opgegeven: ze konden niks meer voor hem doen. Nu, een maand later, maakt hij zich op voor zijn uitgesteld VWO-examen. Hij is de derde ter wereld die de operatie kreeg die hem redde.