Knarrenhof in Deventer zaak van lange adem

Stegeman aangesla­gen na zeperd: ‘Dit voelt als lijden’

3 december Go Ahead Eagles-trainer John Stegeman heeft het al vaker geroepen dit seizoen: als zijn spelers niet keihard voor elkaar werken, blijft er maar een middelmatig ploegje over. Zo bleek maandagavond in Eindhoven. ,,We zijn hard door de ondergrens gezakt”, constateerde Stegeman na de 5-1 nederlaag tegen Jong PSV.