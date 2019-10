‘Knarsende’ treinen verleden tijd

Het knarsende en knerpende geluid dat treinen in Deventer maken, moet binnenkort verleden tijd zijn. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur deed vandaag bij het centraal station de toezegging dat in twee bochten in het spoor, die de overlast veroorzaken, de ‘smeerpottenmethode’ wordt toegepast.

Van Veldhoven bracht vanmiddag een bliksembezoek aan Deventer om de klachten over geluidsoverlast van bewoners te horen en om met bestuurders de problemen te bespreken. Het toenemende personenvervoer, extra goederentreinen én twee bochten in het spoor zorgen voor overlast bij het grootste deel van de omwonenden in de buurt van de rails.

Uit een enquete onder Deventenaren die vlakbij het spoor wonen, bleek eerder dit jaar dat meer dan zeventig procent van die mensen soms of regelmatig veel geluidshinder ondervindt van de passerende treinen.

Volledig scherm Treinen zorgen in Deventer voor veel geluidsoverlast voor omwonenden. © Liselotte Kolthof

Opgelost

Van Veldhoven zegde vanmiddag in ieder geval toe dat het probleem met het geknerp in de bochten opgelost zal worden met zogeheten smeerpotten. Ter hoogte van het Rijsterborgherpark en bij Hogeschool Saxion wordt er een substantie op de rails gespoten die het geluid moeten terugdringen. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Prorail gaat nog onderzoeken welke methode het best bij het spoor in Deventer, het ministerie neemt de kosten voor zijn rekening, zei Van Veldhoven.

Bewoners van de wijken Zandweerd en Voorstad, verenigd in de actiegroep Deventer Spoort, toonden zich blij verrast met de toezegging door de staatssecretaris. ,,Dat ze hier persoonlijk de situatie komt bekijken, geeft al aan dat ze open staat voor onze problemen", zei Albert van Driel namens de bewoners. ,,Verrassend dat ze ook meteen met deze toezegging komt. Ze heeft zich blijkbaar echt in de kwestie verdiept.”

Langzamer rijden