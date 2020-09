Knutteldorp maakt balans op na zoveelste autobrand in Deventer: ‘Wat een lawaai hier’

Interactieve kaartDe rust is vanochtend nog niet wedergekeerd in de wijk Knutteldorp na de zoveelste nachtelijke autobrand in Deventer. Omwonenden zijn vooral blij dat de brand niet is overgeslagen naar andere auto's of huizen. ,,Dat had zomaar kunnen gebeuren’’, zegt een buurvrouw.