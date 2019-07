Koe en mens zoeken verkoeling langs de IJssel bij Deventer

Beide zoeken in ieder geval ietwat verkoeling in deze extreem warme periode. Ter hoogte van de Deventer jachthaven liggen zonaanbidders bijna te midden van de brandrode runderen van boer Berry Klein Swormink uit Lettele. Daar waar de mensen af en toe nog even in het water plonzen voor de hoognodige afkoeling, houden de runderen zich het liefst gedeisd in de schaduw van het bruggetje.