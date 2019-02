Koe Hermien een jaar later: ‘Zij en Zus zoeken nog altijd elkaars gezelschap op’

De Wei - bokkesprongen

Bert Hollander, boer en baas in koeienrusthuis Stichting De Leemweg, weet meteen om welke foto het gaat. Die van koe Hermien, als ze na een paar weken stal de wei in mag. Het zijn vrolijke bokkesprongen.

Dit is die foto van Hermien, als ze ergens eind april, na een verblijf op stal bij Hollander, de wei in mag. Vrij! Met je poten in het gras. Hoppa!

Maar dat verhaal begint wéken eerder. Hermien en haar zus - die de naam Zus draagt - worden naar het slachthuis gebracht. Ze ontsnappen, Zus wordt al snel gevangen. Maar Hermien draaft een paar weken door de bossen bij Lettele. Heel Nederland leeft mee met de koe. Heel Nederland leeft zich in: uiteindelijk willen we allemaal vrij zijn, ontsnappen aan de dood.

Intussen in het koeienrusthuis bij het Friese plaatsje Zandhuizen hoort ook boer Bert Hollander van Hermien. ,,Hoe ik dat heb beleefd? Nuchter. Nuchterder dan de gemiddelde Nederlander ja. Ik heb elke dag met koeien te maken. Toen ze trending topic op Twitter werd, dacht ik: als ze die weten te vangen, zal ze hier wel komen. Het is de enige plek waar je dit soort dieren kwijt kan.’’ Op 11 februari 2018 wordt Hermien gevangen. Een dag later is ze bij Hollander in Zandhuizen.