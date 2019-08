Koeienboer Annette uit Diepenveen: ‘Krimp veestapel fiks in’

Babbelen over de bijbel terwijl je een konijn knuffelt

12:24 Zwemmen? Naar de camping? Welnee. In Deventer vermaakte een groep kinderen zich tijdens de VakantieBijbelweek van Kinder Bijbel Club De Regenboog. Ze babbelden in het staartje van hun vakantie over de bijbel. En konden daarbij ook nog eens een konijn knuffelen.