Koerier mag straks fietsen in Deventer centrum

Fietskoeriers mogen waarschijnlijk zeer binnenkort fietsen in de Deventer winkelstraten. De gemeente overweegt een speciale ontheffing, dat zou uniek zijn in Nederland.

Net als de elektrische busjes van de Deventer Stadsdistributie, moeten fietskoeriers zich legaal kunnen bewegen door het centrum om in de binnenstad pakketjes te kunnen bezorgen. De gemeente Deventer staat positief tegenover het verzoek om fietskoeriers daarvoor een speciale ontheffing te verlenen, vertelt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman: ,,Omdat het aantal autobewegingen in- en rond het centrum er aanzienlijk door vermindert."

Bijzonder

Een dergelijke ontheffing is uniek, zegt Willem Boverhof van het landelijk opererende post- en fietsbezorgbedrijf Cycloon, dat samenwerkt met Fietskoerier Deventer. Voor zover Boverhof weet, kunnen alleen in Groningen bezorgers door het centrum fietsen zonder te worden beboet: ,,Daar worden ze gedoogd."

Of en hoe er in Deventer een ontheffing komt, hangt af van de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Zo is het idee dat de koeriers alleen stapvoets door het centrum mogen fietsen, om niet voor overlast te zorgen voor het winkelend publiek. ,,Ook willen we dat de ze duidelijk herken- en herleidbaar zijn", zegt Stuurman. Op die manier moeten koeriers op eventueel asociaal fietsgedrag kunnen worden aangesproken.

Wehkamp

Duurzame en schone manieren van (pakket)bezorging winnen in heel Nederland terrein. Pizzabezorging met e-bikes is al gangbaar, vorige week maakte postorderbedrijf Wehkamp bekend dat het pakketten alleen nog tot één centrale locatie in een stad laat bezorgen. Vanaf daar moet de bezorging per fiets verder.

Fietskoerier Deventer neemt die bezorging voor zijn rekening en heeft een centrale distributielocatie aan het Pothoofd. Vanaf daar fietsen in totaal 17 parttime-koeriers pakketten door de stad. De bezorging van Wehkamp gebeurt tot nu toe alleen in de avonden, en alleen in postcodegebied 7411. ,,Daardoor zijn het nu nog zo'n 35 pakketten per avond", zegt directeur Joost Arends. De verwachting is dat dit aantal toeneemt, als ook overdag kan worden bezorgd, en in de hele stad.

Medicijnen

Het aantal pakketten dat wordt bezorgd- of opgehaald bij (vooral zelfstandig) ondernemers in de binnenstad, betreft evenmin enorme aantallen. Maar: ,,Naast pakketten bij winkels, bezorgen we bijvoorbeeld ook boeken en medicijnen door de stad."

Zoals bij basisschool De Windroos, aan de Broederenstraat. ,,Nu mogen we fietsen tot de Broederenkerk. Daar moeten onze koeriers afstappen en de rest lopen." Hoewel de afstanden relatief beperkt zijn, is lopen met de fiets erg onpraktisch, zegt Arends: ,,Het zijn bakfietsen, die zijn groot en hebben een behoorlijk gewicht."

Schone bezorging