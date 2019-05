Het was burgemeester Ron König die de aanwezigen hierop wees. ,,We zullen hun moed blijven herinneren door het Canadese volkslied te spelen en de vlag halfstok te hangen”, zei König in zijn toespraak. Volgens hem leven we hier in Nederland in vrijheid. ,,Een vanzelfsprekendheid waar we zelden bij stilstaan.” De burgemeester vertelde dat hij in de jaren zeventig en tachtig tijdens bezoeken aan vrienden in Polen en het toenmalige Tsjecho-Slowakije heeft ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.