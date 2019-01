Koken in de Gouden Eeuw wordt nieuwe grote expo in de Bergkerk

D66 wil ophelde­ring over conflict revalida­tie­cen­trum Klimmen­daal en gemeente Deventer

6:26 ‘Met enige zorg’ heeft de raadsfractie van D66 over het huisvestingsconflict tussen de gemeente Deventer en revalidatiecentrum Klimmendaal gehoord en gelezen. Cliënten die tot eind 2018 in Deventer terecht konden, moeten voorlopig uitwijken naar Apeldoorn of Zutphen.