Kolkman geeft toe: 'Er waren wel signalen bekend over situatie bij Werkmakelaar-Oost'

Akkermans was woensdagavond als directeur in het stadhuis te gast om vragen te beantwoorden van gemeenteraadsleden. Onderwerp van gesprek was het evaluatierapport over de mislukte samenwerking tussen de gemeente Deventer en Werkmakelaar-Oost. Dit in 2016 begonnen productiebedrijf was opgetuigd rondom een regeling voor zogeheten startbaansubsidie. Het bedrijf kreeg geld van de gemeente voor het aan het werk zetten én in dienst nemen van mensen uit de bijstand. Het bedrijf ging onlangs failliet, vanwege oplopende financiële problemen. De gemeente is hierbij waarschijnlijk voor meer dan 3 ton het schip ingegaan. Dan gaat het om geld dat als subsidie is verstrekt, maar waarvoor geen prestaties zijn geleverd.