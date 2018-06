'Kolkman moet meer openheid geven over Werkmakelaar-Oost'

Werkmakelaar-Oost kreeg in 2016 een subsidiebeschikking van 1,3 miljoen euro van de gemeente Deventer. Het besluit hierover blijkt te zijn genomen terwijl een door de gemeente gelast adviesrapport nog niet eens binnen was.

De Deventer wethouder Jan Jaap Kolkman moet meer openheid geven over hoe de samenwerking met Werkmakelaar-Oost tot stand is gekomen. Dat zeggen raadsleden Roderic Rosenkamp (VVD) en Kitty Schmidt (Deventer Sociaal), nu vragen zijn gerezen over een door de gemeente opgesteld evaluatierapport.

RIEC

Uit dat rapport blijkt dat het college van burgemeester en wethouders in september 2016 besloot om een subsidiebeschikking van 1,3 miljoen euro af te geven, terwijl een door de gemeente opgevraagd adviesrapport van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland officieel nog niet ontvangen was. Het RIEC is een organisatie die zich richt op bestrijding van ondermijnende criminaliteit en adviseert daarbij overheden.

Werkmakelaar-Oost was een commercieel productiebedrijf op bedrijventerrein Kloosterlanden, dat in 2016 is opgetuigd rondom een subsidierelatie met de gemeente Deventer. Het bedrijf kreeg geld van de gemeente Deventer voor het aan het werk zetten én in dienst nemen van mensen met een bijstandsuitkering. Vanwege grote financiële problemen ging het bedrijf onlangs failliet. Die financiële problemen waren voor de gemeente reden om het evaluatierapport op te stellen.

Tien dagen later

In het door ambtenaren opgestelde evaluatierapport wordt melding gemaakt van het RIEC-advies, dat tien dagen ná besluitvorming over de subsidiebeschikking bij de gemeente binnenkwam. Raadsleden Rosenkamp en Schmidt vinden dit vreemd. „Waarom is al besloten om de subsidierelatie aan te gaan, zonder dat het college een belangrijk officieel advies onder ogen kreeg. Waarom kon hiermee niet worden gewacht?", vraagt Schmidt zich af.

Quote Ik heb het RIEC-ad­vies deze week bij de gemeente opgevraagd, maar zelfs voor raadsleden is dit niet in te zien Roderic Rosenkamp VVD'er Rosenkamp zegt meer openheid te willen. „Hoe moeten wij als raadsleden het college controleren als eerder uit onderzoek van de Stentor is gebleken dat het evaluatierapport aantoonbaar rammelt? Ik heb het RIEC-advies deze week bij de gemeente opgevraagd, maar zelfs voor raadsleden is dit niet in te zien. Ik vind dat vreemd. Het geeft alleen maar méér aanwijzingen dat het allemaal niet heeft gedeugd."

Deze krant onthulde eerder dat in het evaluatierapport onder meer informatie ontbreekt over wanneer de financiële problemen van het bedrijf aan het licht kwamen bij de gemeente. Daarnaast staat in het rapport dat er 'geen signalen' van klachten rondom arbeidsomstandigheden bij het productiebedrijf bekend zouden zijn bij de gemeente, terwijl uit verschillende documenten, mailwisselingen en getuigenverklaringen het tegenovergestelde blijkt.

Mondeling