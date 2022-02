‘Kom bij ons met je meldingen van grensoverschrijdend gedrag’, zegt het Meldpunt Discriminatie Deventer

column Door dat harde geschreeuw van Gideon is het lastig om de inhoud serieus te nemen

Stel nou dat we vooraf alles weten. Zou picobello makkelijk zijn, toch? Gisteren met gekromde tenen en rillingen over de rug naar het statement van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren gekeken. Die stond met opgeheven vingertje tegenover Kuipers te verklaren dat Van Dissel ‘door het hoepeltje van het kabinet springt en overal keihard over heeft gelogen!’.

18 februari